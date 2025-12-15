پخش زنده
سخنگوی صنعت آب گفت: در روزهای آینده احتمال بارش در بخشهای گستردهای از کشور وجود دارد، نخستین اقدام، اجتناب از قرارگیری در حاشیه و بستر رودخانهها و پهنههای سیلابی است. شهروندان محترم باید از حضور در مواضع خطر پرهیز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگزاده در پاسخ به این پرسش که «وزارت نیرو برای مواجهه با بارشهای شدید و احتمال وقوع سیلاب چه میزان آمادگی دارد؟»، گفت: مهمترین عامل آمادگی، خود مردم هستند. پیشبینیهای سازمان هواشناسی، مراجع جهانی و وزارت نیرو در دسترس عموم قرار دارد و زمانی که میدانیم در روزهای آینده احتمال بارش در بخشهای گستردهای از کشور وجود دارد، نخستین اقدام، اجتناب از قرارگیری در حاشیه و بستر رودخانهها و پهنههای سیلابی است. شهروندان محترم باید از حضور در مواضع خطر پرهیز کنند.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: تیمهای وزارت نیرو نیز آماده هستند، سدها آمادگی لازم برای کنترل و مهار سیلاب را دارند اما نگرانی اصلی ما مربوط به آبراههها و مسیرهایی است که سد ندارند یا در بالادست سدها قرار گرفتهاند. در این مناطق، امکان کنترل سیلاب وجود ندارد و طبیعت هرگونه که رقم بخورد، همان رخ خواهد داد. اگر جریان آب از بالادست وارد سد شود، در مخزن سد آرام میگیرد، پیک سیلاب شکسته میشود و سیلاب تا حد زیادی کنترل خواهد شد اما در مسیرهایی که فاقد سد یا بند هستند، توصیه جدی ما اجتناب از قرارگیری در مواضع خطر است.