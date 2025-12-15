به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این جشنواره با همکاری اداره آموزش و پرورش و انجمن خوشنویسان کاشان، ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در دو بخش خط تحریری و قلم‌نی، آثار خوشنویسان خردسال را با محور‌های معنوی و ادبی گردآوری کرده است.

موضوع اصلی رویداد، نگارش حدیثی از حضرت زهرا (س) یا دل نوشته‌ای به بانوی دو عالم است.

در مرحله داوری، حدود ۱۶۰ اثر از میان آثار رسیده در بازه زمانی ۱۳ آبان تا ۸ آذرماه، بر اساس شاخص‌هایی همچون اصول و مفردات، کرسی و خط زمینه، ترکیب، اتصالات، صفحه‌آرایی، روانی، تمیزی و خلاقیت ارزیابی شد.

آثار برگزیده پس از مرحله نهایی داوری اعلام و از نفرات برتر در آیینی ویژه تجلیل می‌شود.

جشنواره «سر خط» با هدف ترویج هنر خوشنویسی، کشف استعداد‌های نهفته و آشنایی نسل نو با سیره اهل‌بیت (ع) طراحی و اجرا شده و نقش هنر اصیل خط را در پرورش ذوق، تمرکز و معنویت در میان دانش‌آموزان تقویت می‌کند.