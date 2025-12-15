به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس انجمن خوشنویسان شهرضا گفت: ۴۰ هنرمند خوشنویس در جشنواره نهج البلاغه در آیینه هنر در سه گرایش نسخ، نستعلیق و شکسته نهج البلاغه را کتابت کردند.

محمد جواد رحمتی افزود: این خوشنویسان از بین ۱۰۰ نفر که آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند، انتخاب شده بودند.

وی گفت: از برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه جشنواره که در بهمن برگزار می‌شود، تجلیل می‌شود.

هدایت الله ابراهیمی دبیر دومین جشنواره استانی نهج البلاغه در آیینه هنر نیز گفت: این جشنواره در ۶ محور فیلم کوتاه، خوشنویسی، تئاتر، مداحی، سرود و بخش کشوری شعر علوی از ۳۰ شهریور آغاز شده است.