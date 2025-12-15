پخش زنده
وزیر کشور انگلیس، در هراس از امکان استخدام شدن ۳۰۰ نیروی جدید نامطلوب در پلیس انگلیس، دستور بررسی مستقل صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، وزیر کشور انگلیس نگران است در استخدام صدها افسر جدید بررسیهای لازم صورت نگرفته باشد و افراد جدید، برای مردم، خطر جانی داشته باشند.
قرار است این تحقیق را بازرسی پلیس انجام دهد و نگرانیها در مورد ۳۰۰ افسر جدید استخدام شده بین سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۳ است. ممکن است افراد استخدام شده، پیش از پیوستن به پلیس و کسب اختیارات پلیس، بازرسی غیر استاندارد یا بدون بررسی داشته باشند.
نتیجه تحقیقات درباره قتل "سارا اورارد" به دست افسر پلیس دیپلماتیک سفارت امریکا در انگلیس نشان میدهد چهار سال پس از کشته شدن وی، خیابانهای این کشور هنوز برای زنان و دختران نا امن است.
خانم "الیش آنجیولینی" (Elish Angiolini) رئیس گروه بررسی درباره قتل "سارار اورارد"، به تازگی هشدار داد که شکارچیان زنان در انگلیس، همچنان آزادانه به پرسه زدن ادامه میدهند و دختران و زنان در این کشور، چهار سال پس از قتل سارا اورارد به دست "وین کوزنز" (Wayne Couzens) با ترس از حملات در ملاء عام، زندگی میکنند. وی تاکید کرد زنان بیشماری از زمان این پرونده در سال ۲۰۲۱ هدف مردان قرار گرفتهاند و به "شکستهای اساسی" در ثبت اطلاعات اولیه درباره حملات و ناکارایی پیشگیری از حملات به دختران و زنان، اشاره کرد.
"وین کوزنز " افسر ارشد پلیس انگلیس که ماموریت حفاظت از سفارت آمریکا در لندن را بر عهده داشت، بعد از پایان شیفت کاری خود در مارس ۲۰۲۱، دختر جوانی به نام سارا اورارد را به بهانه نقض محدودیتهای تردد کرونا در خیابان بازداشت کرد. سارا تصور میکرد که او را به مرکز پلیس منتقل میکنند، اما این افسر پلیس انگلیس که از قبل برای ربودن یک زن جوان برنامهریزی کرده بود، مسیر دیگری را در پیش گرفت. "وین کوزنز"، همه چیز را از قبل آماده کرده بود از جمله ورقه چسبی برای بستن دهان طعمه، زیرا او به دنبال شکار یک زن بود. این افسر پلیس انگلیس در خیابان به بهانه نقض مقررات کرونا به سارا دستبند زد و سوار ماشینش کرد. چند نفر این صحنه را دیده بودند، اما گمان میکردند بازداشت، قانونی و این یک ماموریت پلیس است.
بعدا در دادگاه گفته شد که این افسر پلیس از همکاران پلیس خودش و شیفتهای ویژه گشتزنی کرونا، آموخته بود چطور قربانیاش را برای نقض مقررات عمومی کرونا به صورت جعلی بازداشت کند. "کوزنز"، خانم " اورارد" را سوار ماشین خودش کرد تا به منطقهای دورتر ببرد؛ جایی که به قربانیاش تجاوز جنسی کرد و او را با کمربند لباس پلیس خفه کرد. وی تلفن همراه "سارا اورارد" را درون یکی از دریاچههای شهری انداخت و سپس جسدش را در سردخانهای در املاک خانوادگیشان گذاشت. روز بعد که جستوجو برای یافتن "سارا اورارد" شدت گرفت، این پلیس قاتل در یک پمپ بنزین ایستاد و بنزین خرید تا جسد خانم "اورارد" را که داخل یخچال بود، بسوزاند. افسر قاتل، سپس باقی مانده جسد را در کیسههای زباله در یک برکه در کنار زمینی در یک پارک جنگلی در جنوب لندن انداخت که یک هفته بعد، آن کیسههای حاوی جسد پیدا شد. در همه این مدت، "کوزنز " مشغول زندگی عادیاش بود و از دامپزشک وقت گرفت تا سگش را برای معاینه ببرد. این قتل دلخراش، جامعه انگلیس، را وحشت زده کرد. "
پس از جنجالی شدن خبر مفقود "شدن سارا"، "کوزنز" به دست پلیس دستگیر شد. هویت قاتل و مقتول از طریق دوربینهای مدار بسته شناسایی شد. نکته قابل تأمل آن بود که عامل این جنایت پیش از آن نیز سوابقی از جمله رفتار غیراخلاقی در یونیفرم پلیس در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در کارنامه سیاه خود داشت، اما این سوءسابقه هیچگاه مورد توجه مقامات پلیس انگلیس نبود.