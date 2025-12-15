پخش زنده
امروز: -
ورود نوشیدنیها و آبنباتهایی که پس از مصرف باعث خروج بخار از دهان کودکان میشوند، نگرانیهایی را درباره عادیسازی رفتارهای مرتبط با دخانیات در میان دانشآموزان ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این محصولات که ظاهر آنها شباهت زیادی به ویپ دارد، اگرچه فاقد نیکوتین و ترکیبات دخانی اعلام شدهاند، اما بهدلیل ایجاد دود مصنوعی، بهسرعت در مدارس محبوب شدهاند و در فضای مجازی از آنها با عنوان «قلیان جیبی» یاد میشود.
بررسیها نشان میدهد تاکنون هیچگونه مجوزی برای تولید یا واردات این فرآوردهها از سوی سازمان غذا و دارو صادر نشده و اطلاعات دقیقی درباره ترکیبات، منبع تولید و شرایط ساخت آنها در دسترس نیست.
کارشناسان تغذیه نسبت به مصرف این محصولات بهویژه در میان کودکان و نوجوانان هشدار میدهند و معتقدند احتمال استفاده از اسانسها و مواد افزودنی غیرمجاز در این خوراکیها وجود دارد. همچنین بهدلیل نامشخص بودن منبع تولید، خطر آلودگیهای میکروبی و شیمیایی نیز مطرح است.
بر اساس شواهد علمی، مصرف مداوم نوشیدنیهای غنیشده با ویتامین C یا فرآوردههای انرژیزا، در صورت استفاده روزانه و طولانیمدت، میتواند عوارضی مانند افزایش رادیکالهای آزاد، تشکیل سنگ کلیه و حتی افزایش احتمال برخی سرطانها را بههمراه داشته باشد.
آنچه بیش از همه نگرانکننده عنوان میشود، رفتار القاشده به کودک هنگام مصرف این آبنباتهاست؛ رفتاری که با خروج دود از دهان، میتواند در ناخودآگاه کودک، مصرف دخانیات را عادیسازی کند.
در پایان، به والدین دانشآموزان توصیه شده است از تشویق یا اجازه مصرف اینگونه خوراکیها برای کودکان خودداری کرده و نسبت به سلامت و الگوی رفتاری فرزندانشان حساس باشند.