جام جهانی اسکیت رولبال از امروز دوشنبه ۲۴ آذر با حضور نمایندگان کشورمان به میزبانی کشور امارات آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان اسکیت رولبال کشورمان پس از برگزاری اردوی نهایی و پشت سر گذاشتن تمرینات فنی با آمادگی کامل راهی رقابتهای بینالمللی شدند.
هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال از امروز ۲۴ تا ۲۷ آذرماه به میزبانی شهر دبی کشور امارات برگزار میشود و تیمهای ملی ایران در دو بخش آقایان و بانوان در این رویداد به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
با اعلام برنامه دیدارهای مرحله نخست رقابتها، تیمهای ملی رولبال ایران حریفان نخستین بازی خود را شناختند. بر این اساس، تیم ملی آقایان ایران در دیدار افتتاحیه خود به مصاف آرژانتین خواهد رفت و تیم ملی دختران ایران نیز در نخستین مسابقه، برابر فرانسه صفآرایی میکند.
مهدیه مومنی، فاطمه ادیبیفر، فاطمه عادلمهربان، شکیبا شعبانی، شکیلا حسنی، پریماه عمیدیان، مهلا مرادی، مارال برزگری، هستی دیزنگیان، زهرا پاریاد، شقایق رحمانی و پرند خرمی ملی پوشان تیم ملی اسکیت رولبال هستند و نجمه عبداله پور هم هدایت این تیم را بر عهده دارد.
مرتضی نوروزی، علی دیانتخواه، سهیل بهرمانی، سینا صفییاری، محمد عسکری، متین گردابی، سلمان عربی، مجید بنیاسد، وحید رحیمی، سیدمحسن سیدعاشور، اوکتای نوید و یاسین کارگر نفرات تیم آقایان را تشکیل میدهند و مربیگری تیم بر عهده امید داوری است.
همچنین مجید هنرجو رییس فدراسیون که سمت نایب رییسی کنفدراسیون رولبال آسیا را بر عهده دارد برای حضور در اجلاس جهانی این رشته عازم محل برگزاری مسابقات شد.
علی محبوبی فرد سرپرستی تیمرا عهده دار است و بهروز آدینانی رییس هیات اسکیت استان خراسان جنوبی هم تیم را همراهی میکند.
متین حیدری و عبداله کریمی ۲ داوری هستند که در هفتمین دوره جام جهانی رولبال به نمایندگی از ایران به قضاوت خواهند پرداخت.