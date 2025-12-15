به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ علی توکلی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و اشراف کامل بر تحرکات مجرمانه، موفق شدند چهار سارق حرفه‌ای را که در چندین فقره سرقت نقش داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.