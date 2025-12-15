به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای منجر به فوت عابر پیاده در خیابان شهدای گمنام شهر رشت خبر داد.

سرهنگ فتح‌اله گفت: یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ که از میدان یخسازی به سمت جهاد حرکت می‌کرد، به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرد.

وی افزود: در پی این برخورد، خودروی پراید از مسیر منحرف شد و ابتدا با یک دستگاه خودروی پارک‌شده کنار خیابان که راننده آن در کنار خودرو حضور داشت برخورد کرد و سپس به یک دستگاه وانت پیکان و در ادامه با تیر چراغ برق برخورد کرد و متوقف شد.

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: همچنین خودروی پرایدی که ابتدا با آن برخورد شده بود، پس از انحراف، با یک عابر پیاده دیگر برخورد کرد و متوقف شد.

سرهنگ نصیریان با اشاره به خسارات جانی این حادثه گفت: متأسفانه در این سانحه، عابر پیاده ۴۲ ساله که در کنار خودروی پارک‌شده خود حضور داشت، به علت شدت جراحات وارده جان باخت و عابر پیاده دیگر مردی ۵۴ ساله نیز مجروح و همچنین سرنشین خودروی ال۹۰، که خانمی ۲۴ ساله بود در این حادثه مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: تغییر مسیر ناگهانی و بی‌توجهی به جلو از عوامل اصلی بروز تصادفات شدید است و رانندگان باید با دقت و رعایت مقررات، از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.