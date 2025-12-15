آیین رونمایی از کتاب بچه‌های عزیز به خانه ما بیایید نوشته‌ی غلامرضا پورعلی رکنی همراه با نقد و بررسی در کتابخانه‌ی عمومی شهیدان نجّاریان بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پورعلی رکنی نویسنده‌ی کتاب ضمن معرفی و تحلیل اثر در این مراسم گفت: این کتاب در یک مقدمه و دوفصل به حقوق متقابل والدین و فرزندان می‌پردازد.

وی افزود: این کتاب علاوه بر احادیث و روایات از قرآن، پیامبران و ائمه، درباره احترام و حقوق والدین چند مورد از واقعیت‌های تلخ و شیرین و وظایف والدین نسبت به فرزندان را ذکر نمودم تا در سایه سار وظایف متقابل هر کدام به کار‌های خود نسبت به دیگری بپردازند.

در ادامه منتقد اثر در بیان ویژگی‌های این کتاب گفت: استفاده از آیات و روایات، شعر، کلمات قصار و داستانک‌های پرمغز بر جذابیت‌های کتاب افزوده و بر تربیت نسل‌ها اثر گذار است.

گفتنی است پس از رونمایی کتاب از نویسنده اثر و منتقد تجلیل شد.