نبود امکانات اولیه، رفاهی و زیر ساختی در روستای حاجی آباد فریدون‌شهر موجب شده است در فصل زمستان بیشتر اهالی برای زندگی به شهر‌ها مهاجرت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ روستای حاجی آباد از توابع این شهرستان در دامنه رشته کوه زاگرس واقع شده که شغل بیشتر اهالی آن کشاورزی و دامداری است و نبود امکانات اولیه همچون راه دسترسی مناسب، گاز، آب و مدرسه اهالی این روستا را رنجیده خاطر کرده است.

سعید مومنی عضو شورای اسلامی روستای حاجی آباد با اشاره به پیگیری‌های متعدد برای رفع مشکلات این روستا گفت: اهالی این روستا مدتهاست ازراه دسترسی نامناسب، نداشتن گازخانگی، نبود مدرسه، نداشتن آنتن تلفن همراه و اینترنت رنج می‌برند و با وجود اینکه بار‌ها این موضوع را از مسئولان پیگیری کرده‌ایم، اما تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.

وی افزود: جمعیت روستای حاجی آباد حدود ۷۰ خانوار است که در صورت رفع مشکلات آن شاهد مهاجرت معکوس بسیاری از اهالی از شهر‌ها به این روستا خواهیم بود.

موقعیت آب و هوایی مناسب و کوهستانی بودن روستای حاجی آباد و همچنین وجود چشمه سار‌ها و انواع گیاهان و گل‌های زیبای وحشی در دامنه‌ها و کوهسار‌ها هر بیننده‌ای را در فصل بهار و تابستان را به خود جذب می‌کند.