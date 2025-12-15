پخش زنده
همزمان با هفته پژوهش از ۴۶ پژوهشگر برتر دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هادی رمضانی اعتدالی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بینالمللی امام خمینی در این مراسم گفت: ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در رتبهبندی ISC به عنوان «پژوهشگران یک درصد پراستناد» معرفی شدهاند و همچنین هفت نفر از همکاران دانشگاه در رتبهبندی ESI در زمره «دانشمندان دو درصد برتر جهان» قرار گرفتهاند.
رمضانی اعتدالی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، ضمن معرفی پژوهشگران برتر، این موفقیتها را حاصل تلاش جمعی همکاران دانشگاه دانست و برای آنان آرزوی توفیق روزافزون کرد.
این خبر تکمیل می شود...............