به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هادی رمضانی اعتدالی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بینالمللی امام خمینی در این مراسم گفت: ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در رتبه‌بندی ISC به عنوان «پژوهشگران یک درصد پراستناد» معرفی شده‌اند و همچنین هفت نفر از همکاران دانشگاه در رتبه‌بندی ESI در زمره «دانشمندان دو درصد برتر جهان» قرار گرفته‌اند.

رمضانی اعتدالی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، ضمن معرفی پژوهشگران برتر، این موفقیت‌ها را حاصل تلاش جمعی همکاران دانشگاه دانست و برای آنان آرزوی توفیق روزافزون کرد.

