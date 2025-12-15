

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم از بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو مردان «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) سه شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ آذرماه در محل خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

در پایان هفته اول این مسابقات که سوم و چهارم مهرماه برگزار شد، تیم زاگرس جنوبی با کسب ۱۳۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی ایستاد. تیم شهرداری ورامین با ۱۱۷ امتیاز جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و پالایش نفت آبادان با ۱۱۲ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی با ۷۱ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد و صنعت مس کرمان با ۴۱ امتیاز رتبه بعدی جدول را به خود اختصاص داد.

اما پس از ۸۱ روز وقفه که به دلیل حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان و پس از آن بازی‌های کشور‌های اسلامی و قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان ایجاد شد، هفته دوم این مسابقات در حالی فردا با برگزاری مسابقات اوزان فرد آغاز می‌شود که بازگشت ملی پوشان به این رقابت‌ها و قرار گرفتن در ترکیب تیم‌های خود هیجان لیگ برتر را به تکواندو ایران بازمی گرداند.

در این دوره از رقابت‌ها ۵۷ تکواندوکار آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی حضور دارند.

این مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه جایزه بزرگ برگزار می‌شود.