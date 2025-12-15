پخش زنده
تنور لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور پس از ۸۱ روز وقفه با برگزاری مبارزات چهار وزن فرد از هفته دوم یک بار دیگر داغ میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم از بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو مردان «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) سه شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ آذرماه در محل خانه تکواندو برگزار خواهد شد.
در پایان هفته اول این مسابقات که سوم و چهارم مهرماه برگزار شد، تیم زاگرس جنوبی با کسب ۱۳۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی ایستاد. تیم شهرداری ورامین با ۱۱۷ امتیاز جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و پالایش نفت آبادان با ۱۱۲ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی با ۷۱ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد و صنعت مس کرمان با ۴۱ امتیاز رتبه بعدی جدول را به خود اختصاص داد.
اما پس از ۸۱ روز وقفه که به دلیل حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان و پس از آن بازیهای کشورهای اسلامی و قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان ایجاد شد، هفته دوم این مسابقات در حالی فردا با برگزاری مسابقات اوزان فرد آغاز میشود که بازگشت ملی پوشان به این رقابتها و قرار گرفتن در ترکیب تیمهای خود هیجان لیگ برتر را به تکواندو ایران بازمی گرداند.
در این دوره از رقابتها ۵۷ تکواندوکار آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی حضور دارند.
این مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه جایزه بزرگ برگزار میشود.