هم‌زمان با هشدار‌های هواشناسی درباره احتمال بارش باران و برف و خطر جاری شدن روان‌آب و سیلاب در استان یزد، شرکت آب و فاضلاب، بر لزوم پیشگیری از یخ‌زدگی کنتور‌ها و جلوگیری از پس‌زدگی فاضلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: در پی دریافت گزارش‌های هواشناسی مبنی بر کاهش دما و احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب در استان یزد، شرکت آب و فاضلاب استان از شهروندان تقاضا دارد تا با رعایت نکات ایمنی، از بروز خسارت به تأسیسات آب و فاضلاب منازل جلوگیری کنند.

فدوی افزود: بر اساس این توصیه‌ها، شهروندان باید نسبت به عایق‌کاری کنتور و تأسیسات آبرسانی به‌ویژه در روز‌های سرد پیش‌رو اقدام کنند. استفاده از پشم شیشه، گونی نمدی، پارچه‌های ضخیم یا حتی خاک‌اره برای پوشاندن کنتور و لوله‌های آب، به‌خصوص در منازل شمالی و لوله‌کشی‌های قرارگرفته در حیاط، ضروری است. همچنین تأکید شده مسیر شیب آب در حیاط‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که از ورود آب باران و برف به داخل حوضچه کنتور جلوگیری شود.

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: در صورت بروز یخ‌زدگی کنتور، شهروندان باید از ریختن آب جوش، استفاده از آتش یا وسایل گرمایشی سریع در مجاورت کنتور و لوله‌ها به‌شدت خودداری کنند، چراکه این اقدام‌ها می‌تواند منجر به ترکیدگی و خسارت جدی شود. در چنین شرایطی، تماس با سامانه ۱۲۲ به‌عنوان راهکار اصلی برای دریافت راهنمایی‌های لازم توصیه شده است.

فدوی خاطر نشان کرد: هدایت آب‌های سطحی، روان‌آب کوچه‌ها و ناودان پشت‌بام‌ها به شبکه فاضلاب اقدامی نادرست است و می‌تواند به‌ویژه در طبقات پایین و زیرزمین‌ها باعث بروز پس‌زدگی فاضلاب شود.

وی از مشترکان فاضلاب خواست در صورت اتصال ناودان‌ها به شبکه فاضلاب، هرچه سریع‌تر نسبت به جداسازی آن اقدام کنند. همچنین در منازلی که سابقه پس‌زدگی فاضلاب دارند، استفاده از توپی انسداد یا سیفون‌بند هم‌زمان با شروع بارندگی‌های شدید توصیه شده است.