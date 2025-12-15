تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت مهندسی و ساختمانی یک شرکت نفتی با هدف توسعه زیرساخت‌های مسکونی، تجاری، درمانی، رفاهی و تفریحی در منطقه عسلویه به امضا رسید؛ تفاهم‌نامه‌ای که زمینه اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای و رفاهی پارس جنوبی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این تفاهم‌نامه، زمین ۲۷ هکتاری تحت مالکیت صبانفت در عسلویه به‌عنوان محور اصلی اجرای پروژه در نظر گرفته شده است. مسئولیت طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌ها بر عهده صبانفت خواهد بود و شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد بهره‌برداری، ارائه خدمات و مدیریت کاربری‌ها را بر عهده می‌گیرد.

این همکاری شامل احداث واحد‌های مسکونی، مجتمع‌های اداری و تجاری، مراکز درمانی، هتل، فضا‌های تفریحی و خدماتی است و با هدف ارتقای کیفیت زندگی کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، خانواده‌های آنان و همچنین مردم بومی منطقه طراحی شده است.

محمد شیخان، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیانی، در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌زمانی توسعه صنعت و زیرساخت‌های زیستی در پارس جنوبی گفت: توسعه صنعت پتروشیمی بدون توجه به اسکان، رفاه و خدمات مورد نیاز خانواده صنعت و مردم منطقه، پایداری لازم را نخواهد داشت. به گفته وی، ایجاد مجتمع‌ها و دهکده‌های چندمنظوره می‌تواند نقش مهمی در افزایش جذابیت عسلویه و ارتقای کیفیت زندگی ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های توسعه‌محور هلدینگ خلیج فارس و صندوق‌های وابسته به صنعت نفت، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک اجرایی میان دو شرکت را برای تسریع در عملیاتی شدن مفاد تفاهم‌نامه مطرح کرد.

در ادامه، رسول قربان‌نژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت، با بیان اینکه شعار این شرکت «در مسیر توسعه» است، اظهار داشت: توسعه پایدار صنعت بدون توجه به اسکان، معیشت و رفاه کارکنان و مطالبات بحق مردم بومی امکان‌پذیر نیست و صبانفت آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی خود نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند.

این تفاهم‌نامه در راستای سیاست‌های دولت وفاق، وزیر نفت و صندوق بازنشستگی صنعت نفت منعقد شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه، این ابرپروژه شامل مرکز درمانی مجهز، مجموعه‌های تفریحی و خدماتی مدرن، زون تجاری ویژه مردم بومی، واحد‌های مسکونی و فضا‌های هتلینگ خواهد بود.