عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب به اراضی طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید بینالود، با شتاب و جدیت در حال پیشروی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بینالود با تأکید بر اهمیت حیاتی این طرح زیرساختی، گفت: عملیات اجرایی آمادهسازی مسیر خط انتقال آب از مخزن اصلی به اراضی اختصاص یافته به نهضت ملی مسکن، با هدف رفع دغدغه تأمین منابع آب پایدار برای متقاضیان، در جریان است.
مرتضی علیزاده افزود: این طرح با همکاری و تلاش گسترده شرکت آبفای مشهد، شرکت عمران بینالود و پیمانکاران مربوطه در حال اجراست تا همگام با سرعت ساختوساز واحدهای مسکونی، زیرساختهای ضروری نیز تکمیل شود.
او ادامه داد: فعالیتهای میدانی در مسیر خط انتقال، شامل مراحل خاکبرداری و لولهگذاری، با دقت فنی بالا و تحت نظارت مستمر در حال انجام است تا از استاندارد بودن شبکه زیرزمینی اطمینان حاصل شود.
به گفته این مسئول، تکمیل بهموقع این خط انتقال آب، گامی کلیدی در عملیاتیسازی وعدههای نهضت ملی مسکن در منطقه بینالود محسوب شده و با پیشرفت موفقیتآمیز آن، طرح وارد مرحله نوینی میشود که امیدها را برای تحویل بهموقع واحدهای مسکونی به متقاضیان واجد شرایط تقویت میکند.