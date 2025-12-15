به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه عمده‌ترین تخلفات در شب یلدا گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت است، گفت: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ شکایت خود را ارسال کنند. این گزارش‌ها در اولین فرصت ارزیابی و به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود.

بهرام جباری در خصوص نظارت بر بازار شب یلدا اظهار کرد: همه ساله با توجه به روز‌های پایانی فصل پاییز و فرا رسیدن شب یلدا، افزایش تقاضا برای برخی کالا‌ها از جمله خشکبار، میوه، شیرینی، گل و سایر کالا‌های اساسی و پرمصرف رخ می‌دهد.

وی افزود: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، طرح نظارتی ویژه‌ای با همکاری تعزیرات حکومتی، نمایندگان دادستان در شهرستان‌ها، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بهداشت و دامپزشکی تا سوم دی‌ماه در دستور کار بازرسان قرار دارد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: در این طرح نظارتی، رعایت سود مصوب عمده و خرده، نصب برچسب قیمت و قیمت‌گذاری صحیح از سوی اصناف بررسی می‌شود. عمده‌ترین تخلفات نیز گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت است که در اولین فرصت پس از احراز تخلف، پرونده‌ها تکمیل و به شعب تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

وی در خصوص چگونگی گزارش تخلف توسط مردم، بیان کرد: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ شکایت خود را ارسال کنند. این گزارش‌ها در اولین فرصت ارزیابی و به دستگاه‌های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، تشکل‌های صنفی و بازرس‌های صمت که با تعزیرات حکومتی گشت مشترکی برگزار کردند ارسال و شکایات پیگیری می‌شود.

جباری گفت: علاوه بر این، مردم می‌توانند به صورت حضوری در شهرستان‌ها به ادارات صمت (صنعت، معدن و تجارت) مراجعه کنند. در سایر نقاط که دسترسی به این ادارات وجود ندارد، نیز می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش‌های خود را منعکس کنند تا در دستور کار بازرسان قرار بگیرد.