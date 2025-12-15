نماینده رفسنجان و انار در مجلس: پرواز‌های تهران–رفسنجان و برعکس از دوشنبه هفته آینده (اول دی) از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،احمد انارکی‌محمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسه ۲۹ مهر با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پس از هماهنگی‌های لازم با مسئولان مربوط و شرکت‌های هواپیمایی، پرواز‌های این مسیر از دوشنبه هفته آینده برقرار می‌شود.

وی افزود: برنامه پرواز‌ها در سامانه‌های فروش فعال شده و شهروندان می‌توانند بلیت خود را تهیه کنند وهمچنین امکان دریافت بلیت از دفاتر هواپیمایی شهرستان‌های رفسنجان و انار نیز فراهم است.

نماینده رفسنجان و انار در مجلس همچنین از برنامه‌ریزی برای افزودن مسیر‌های جدید از جمله رفسنجان- مشهد خبر داد و گفت: راه‌اندازی دوباره این مسیر هوایی می‌تواند به بهبود رفت‌وآمد، تسهیل امور اداری و تجاری و افزایش ارتباطات رفسنجان با پایتخت کمک کند.