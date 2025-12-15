پخش زنده
دو نوجوان نخبه از شهرستان مروست استان یزد با کسب مقام اول جهان در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی در کشور گرجستان خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امیر علی فلاح پور و الینا شکاری توانستند در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی UCMAS کشور گرجستان، در رقابتی سخت و فشرده با حضور بیش از دو هزار شرکتکننده از کشورهای مختلف جهان، به مقام اول مسابقات دست یابند.
امیرعلی فلاحپور موفق شد در رده Intermediate A مقام اول جهان را کسب کند و الینا شکاری نیز با عملکردی درخشان، مقام اول جهان در رده Elementary B را از آنِ خود کرد.
این دو دانشآموز نخبه پیش از این در مسابقات کشوری محاسبات ذهنی (یوسیمس) رتبههای برتر را کسب کرده بودند.
مسابقات جهانی محاسبات ذهنی UCMAS هر ساله با حضور برگزیدگان کشورهای مختلف برگزار میشود و بستری مهم برای شناسایی استعدادها، تقویت توان ذهنی، افزایش اعتمادبهنفس و رشد علمی کودکان و نوجوانان به شمار میآید.
موفقیت این دو نوجوان مروستی، جلوهای روشن از ظرفیتهای علمی نسل نوجوان کشور و نتیجه تلاش مستمر، حمایت خانوادهها و همراهی نظام آموزشی است که میتواند الگویی الهامبخش برای سایر دانشآموزان باشد.