پخش زنده
امروز: -
مراسم تشییع پیکر مجاهد فرزانه و آموزگار اخلاق شادروان آیت الله سید محمد شاهچراغی در سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آیتالله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان و نماینده سابق مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری بود .
اخلاق نیکو و مردم داری آیت الله شاهچراغی یکی از عوامل محبوبیت این عالم ربانی میان مردم بود به گونه ای که از وی به عنوان پدر معنوی استان ، سید خندان و محور وحدت یاد می کنند.
آیت الله سید محمد شاهچراغی در ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسنآباد از توابع دامغان به دنیا آمد؛ وی تحصیلات مقدماتی را در دامغان و سمنان گذراند و سپس در حوزه علمیه قم به تکمیل تحصیلات خود پرداخت.
وی یکی از شاگردان امام خمینی (ره) بود و بخاطر فعالیت و مبارزه با رژیم طاغوت توسط ساواک دستگیر و به محکوم زندان محکوم شد.
از جمله سوابق این مجاهد مبارز؛ امام جمعه شهر مهدیشهر ، مدیر کل بنیاد شهید استان سمنان، امامت جمعه سمنان ، نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و نمایندگی مردم استان سمنان در دورههای چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری است .
این عالم فرزانه بیست و دوم آذر ماه دار فانی را وداع گفت . مراسم تشییع پیکر آن مرحوم از دقایقی پیش از معراج شهدای سمنان آغاز شده و تا بارگاه مطهر امامزاده یحیی ادامه دارد .
پیکر این عالم جلیل القدر طبق وصیت وی در زادگاهش روستای حسن آباد دامغان به خاک سپرده می شود . این مراسم سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه برگزار خواهد شد.