به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی اندیکا گفت: ماموران انتظامی پاسگاه انتظامی آبژدان باهمکاری محیط بانان همیشه فعال محیط زیست از اقدام غیر قانونی۳شکارچی غیر مجاز که اقدام به شکار پرندگان می‌کردند، مطلع شدند.

سرهنگ دوم سید بهمن سلیمانی پیانی افزود: ماموران انتظامی با همکاری عوامل محیط زیست در ایست و بازرسی با اشراف اطلاعاتی و پلیسی خودرو مورد نظر را شناسایی، پس از تعقیب و گریز،۳ شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند که در بازرسی از این خودرو یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز و تعدادی پرنده کشف شد.

وی ادامه داد: از عموم مردم، همیاران و دوستداران محیط‌زیست درخواست می‌شود در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را سریعا از طریق مرکز پیام ۱۱۰ گزارش کنند.