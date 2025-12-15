به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: هزار و ۸۵۸ تن انواع کود شیمیایی شامل هزار و ۵۹۳ تن انواع کود ازته، ۱۶۰ تن انواع کود فسفات و ۱۰۵ تن انواع پتاس امسال میان بهره‌برداران بخش کشاورزی اشنویه توزیع شده است.

محمود مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان افزود: فرآیند تأمین و توزیع کود دراشنویه با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.

وی تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، شهرستان اشنویه را به‌عنوان یکی از مناطق اولویت‌دار در تأمین نهاده‌ها در نظر گرفته و برنامه‌ریزی لازم برای استمرار این روند انجام شده است.

اشنویه با دارا بودن باغات گسترده سیب، انگور و محصولات سردرختی، همچنین اراضی حاصل‌خیز در دامنه‌های کوهستانی، یکی از مناطق مهم تولید محصولات باغی و زراعی در استان محسوب می‌شود و تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان نقش مؤثری در افزایش کیفیت تولیدات و توسعه صادرات محصولات باغی دارد.