فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در جریان سفر خود به قزوین با حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهاجرانی در این دیدار با اشاره به وجود شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شهید رجایی، بابایی و لشگری، ظرفیت‌های بالای استان قزوین را یادآور شد و بر ضرورت وحدت و همدلی میان مسئولان برای خدمت به مردم تأکید کرد.

وی مسئولیت را فرصتی برای خدمتگزاری صادقانه به مردم دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری هم، دین و آیین اسلام و آموزه‌های دینی را عامل مهم سربلندی ایران اسلامی دانست و سه مولفه اصلی این سربلندی را «آموزه‌های دینی»، «رهبری الهی و حکیمانه» و «حضور همیشگی مردم در صحنه» عنوان کرد.

وی تأکید کرد که رهبری در جامعه اسلامی موجب وحدت می‌شود و تلاش شبانه‌روزی و بی‌منت مدیران باید ادامه یابد.

استاندار قزوین هم اعلام کرد: استان قزوین ظرفیت بالایی در بخش صنعت و اشتغال دارد و هم‌اکنون ۱۲۹۰ نوع محصول صنعتی در این استان تولید می‌شود.

نوذری با اشاره به جایگاه تاریخی قزوین افزود: پیشینه غنی فرهنگی، هنری و مذهبی این استان در کنار توانمندی‌های صنعتی، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه همه‌جانبه قزوین به شمار می‌رود.