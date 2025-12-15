پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر استفاده حداکثری از همه ظرفیتها برای پیشرفت استان، گفت: تشکیل مجمع مشورتی توسعه شهرستانها اقدامی ضروری بوده و گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در نشست مشترک با اعضای شورای اسلامی استان، با اشاره به اهمیت بهرهگیری از نیروی انسانی و سرمایههای موجود در هر شهرستان، افزود: در این مجمع باید بدون توجه به گرایشها و دیدگاهها، از همه توانمندیها به بهترین شکل ممکن استفاده شود تا مسیر رشد هموار شود.
وی همچنین با بیان اینکه هر شهرستان دارای ظرفیتها و سرمایه انسانی ارزشمندی است، خاطرنشان کرد: بیتوجهی به این توانمندیها میتواند موجب عقبماندگی و کندی روند توسعه مناطق مختلف استان شود.
استاندار آذربایجانغربی جذب سرمایهگذاران و رفع موانع پیشروی آنان را نیز از اولویتهای اصلی مدیریت استان دانسته و افزود: همه شهرستانها باید این موضوع را بهطور ویژه دنبال کرده و برای بهرهمندی حداکثری از فرصتهای سرمایهگذاری تلاش کنند.
رحمانی در پایان با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی بهعنوان نماد حضور مردم در تصمیمسازی، خواستار تقویت تعامل مدیران اجرایی با شوراها شده و اضافه کرد: پیگیری مستمر مشکلات شهری و مسائل شهرستانها تا حصول نتیجه نهایی، از وظایف مهم اعضای شورا بهعنوان نمایندگان مردم است.