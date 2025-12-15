به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،دفتر ستاد راهبردی و کمیته‌های تخصصی بخش کشاورزی نخستین بار برای هدف بهره‌گیری از ظرفیت کشاورزان نمونه، افراد خبره و فعالان پیشرو در حوزه‌های مختلف تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی راه‌اندازی شده است.

اعضای این ستاد را کشاورزانی تشکیل می‌دهند که در اجرای طرح‌های تولیدی و غذایی عملکرد موفقی داشته‌اند و قرار است در شناسایی، و حل‌مشکلات و چالش‌های این بخش فعالیت کنند.

محمدعلی طالبی استاندار در نخستین جلسه این ستاد، بر بهره‌وری از منابع آبی، اصلاح الگوی کشت، کشاورزی هوشمند و شناسایی خلا‌های بخش کشاورزی برای افزایش بهره‌وری، تاکید کرد.

تشکیل این ستاد می‌تواند با استفاده از تجربه‌های میدانی و دانش عملی فعالان بخش کشاورزی، به بهبود سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی در این حوزه کمک کند.