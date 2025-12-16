پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه زنجان گفت: اجرای طرح برگردان کابل مسی به شبکه فیبرنوری از اولویتهای اصلی مخابرات منطقه است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شبستانی در دیدار نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به تشریح وضعیت ارتباطی موجود و برنامههای در دست اجرا بخصوص در حوزه توسعه شبکه فیبر نوری پرداخت و افزود: یکی از طرح های اصلی اجرای طرح برگردان کابلهای قدیمی مسی به فیبرنوری در سطح استان میباشد که در پایداری ارتباط مشتریان و عدم مشکلات قطعی و رضایت مشتریان مؤثر است.
وی همچنین به بالابودن تعرفههای برق مصرفی مراکز مخابراتی و سایتهای استان اشاره کرد و ادامه داد: سیستمهای کابلی سنتی، عمدتاً مبتنی بر سیمکشی مسی، مقدار قابل توجهی انرژی برای انتقال سیگنالهای الکتریکی، بهویژه در فواصل طولانی، مصرف میکنند. توسعه شبکه فیبرنوری منجر با کاهش قابل توجهی در مصرف انرژی بخصوص در مراکز مخابراتی میشود.
شبستانی افزود: طرح فیبرنوری یک طرح ملی است، بنابراین یک همکاری ملی را میطلبد؛ اما متأسفانه برخی شهرداریها در این طرح همکاری لازم را ندارند و از دید درآمدزایی به طرح نگاه میکنند که به مهمترین و بزرگترین مانع در توسعه این پروژه تبدیل شدهاند.
در ادامه این دیدار دکتر طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشکر و قددرانی از اقدامات انجام شده توسط مخابرات منطقه، قول مساعدت نمود پیگیریهای لازم درباره حل مسائل و مشکلات مخابراتی در دستور کار قرار گیرد.