به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی کردعلیوند با اشاره به شناسایی تغییر کاربری غیر‌مجاز اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۶۷۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان شناسایی و متوقف شده است.

وی با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده افزود: از این تعداد، ۷۳۳ مورد با استناد به تبصره ۲ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۶۵ مورد نیز با صدور و اجرای حکم قضایی، توسط این سازمان پیگیری و ساماندهی شده است.