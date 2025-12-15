پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدشت گفت: یکی از پرندگان زیبا و نادر و در معرض خطر انقراض که به تالاب شیبلو پلدشت مهاجرت کرده است غاز پیشانی سفید میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛همه ساله از اواخر شهریور مهاجرت پرندگان به تالاب شیبلو و سواحل رودخانه ارس شهرستان پلدشت برای زمستان گذرانی آغاز میشود.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدشت گفت: یکی از پرندگان مهاجر زیبا و نادر و در معرض خطر انقراض در جهان غاز پیشانی سفید میباشد که دومین زیست گاهش در جهان تالاب شیبلوی شهرستان پلدشت استان آذذربایجان غربی در شمال غرب کشور میباشد.
مهدی محمدی خاطر نشان کرد: مهمترین گونهای که دو ریستگاه اصلی جهت زمستان گذرانی در دنیا دارد غاز پیشانی سفید کوچک است که اولین زیستگاه بزرگ ان در کشور چین و دومین زیستگاه ان در کشور ایران تالاب شیبلوی شهرستان پلدشت میباشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۰ هزار پرنده غاز پیشانی سفید در جهان زیست میکنه که مهاجرت بیش از ده هزار آن این روزها هیاهو و نشاط زندگی را به تالاب شیبلو و سواحل رودخانه ارس پیشکش کرده و شادابی را به ارمغان آورده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان پلدشت گفت: علاوه بر غاز پیشانی سفید ۷۰ هزار پرنده نزدیک به ۱۰۰ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی برای رسیدن به پناهگاه امن هر ساله بعد از طی مسیری ۵ هزار کیلو متری خود را به تالابها و سواحل رودخانه ارس شهرستان پلدشت میرسانند.
محمدی افزود: در شهرستان پلدشت و تالاب شیبلو پرندگانی با اهمیت بین المللی و جهانی وجود دارد که میتوانیم به سه نوع غاز پیشانی سفید کوچک و پیشانی سفید بزرگ و همچنین غاز خاکستری. پلیکانهای سفید و خاکستری. دورنا. انواع چنگر و انقورت. خروس کولی خوتکا. اردک سر سبز و فلامینگو اشاره کنیم.
از مجموع ۵۵۰ گونه شناسایی شده در تالابهای کشور بیش از ۳۲۰ گونه در زیست گاههای ابی استان اذربایجان غربی و ۱۰۰ گونه در تالاب شیبلو و دریاچه پشت سدارس شهرستان پلدشت مشاهده شده که البته برخی در نوع خود کمیاباند.
دراستان اذربایجان غربی ۷۰ زیستگاه ابی پرندگان وجود دارد که سالانه به این زیستگاهها بیش از ۱۱۵ هزار گونه پرنده مهاجرت میکنند.
پرندگان مهاجر بعد از زمستان گذرانی در اواخر اسفند ماه سال جاری این ریستگاه را ترک، و جهت زاد و ولد به ریستگاه اصلی خود بر میگردند.