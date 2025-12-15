به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «ذاکر جلالی» رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجهٔ افغانستان در صفحهٔ ایکس خود نوشت: عبور از رویکرد‌های صرفاً امنیت محور و توجه به نقش سازندۀ افغانستان در اتصال، همکاری و همگرایی منطقه‌ای، نکته‌ای مهم و قابل توجه است.

وی تصریح کرد: تأکید بر استفاده از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها (ظرفیت‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای) در سخنرانی وزیر امور خارجه ایران جناب دکتر عراقچی، شایسته قدردانی است.

جلالی خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که افغانستانِ قبل از دوهزار و بیست و یک میلادی با حضور نظامی ده‌ها کشور خارجی و مداخلات بازیگران دور و نزدیک، نه تنها برای مردم افغانستان، بلکه برای کل منطقه به یک معضل جدی و نگران کننده امنیتی تبدیل شده بود.

وی افزود: افغانستان امروز دیگر موضوعی برای مدیریت بحران تلقی نمی‌شود بلکه با در نظر داشت موقعیت منطقه‌ای، نیت نیک و سیاست خارجی اقتصاد محور، افغانستان می‌تواند به پل ارتباطی مؤثر میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا تبدیل شود.

جلالی افزوده است که در چارچوب چنین رویکردی، کشور‌های منطقه خواهند توانست از ظرفیت‌های ترانزیتی، تجاری و اتصال دهنده افغانستان به گونه‌ای مؤثر بهره برداری کنند، امری که در نهایت تأمین کننده منافع مشترک و تقویت کننده همگرایی منطقه‌ای خواهد بود.

این اظهارات درحالی مطرح شده است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در نشست نمایندگان ویژه کشور‌های منطقه در تهران گفت: جایگاه ویژه افغانستان، این کشور را در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد، از همین رو ثبات و توسعۀ افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی، بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه‌است.