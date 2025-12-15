به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های ایران در رده سنی جوانان (زیر۱۹سال) که با حضور ۴ تیم برتر مقاومت گلساپوش یزد، شاهین خزر رودسر، پارس جنوبی بوشهر و شهرداری چلیچه شهرکرد در ورزشگاه شهرداری رودسر برگزار شد با قهرمانی تیم مقاومت گلساپوش یزد به پایان رسید.

در روز پایانی رقابت‌ها ابتدا شاهین خزر رودسر با برتری مقابل شهرداری شهرکرد به مقام نایب قهرمانی رسید. در دیدار پایانی نیز دو تیم گلساپوش یزد و پارس جنوبی بوشهر برای به دست آوردن عنوان قهرمانی در حضور تماشاگران خونگرم رودسری به مصاف هم رفتند که در پایان تیم مقاومت گلساپوش یزد با برتری قاطع ۳ بر صفر برابر حریف بوشهری خود توانست عنوان قهرمانی مسابقات جوانان فوتبال ساحلی کشور را از آن خود کند. مقاومت گلساپوش یزد با ۵ عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم جوانان فوتبال ساحلی ایران است.