بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد ورودی انواع وسایل نقلیه در جادههای مواصلاتی خراسان شمالی در هشت ماه گذشته به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: در هشت ماه گذشته، بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار انواع وسایل نقلیه وارد استان شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد را نشان میدهد.
هادی بهزادنیا افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار وسیله نقلیه از محورهای استان خارج شدهاند که حاکی از افزایش ۴ درصدی است.
وی پرترددترین محور را شیروان - بجنورد و بالعکس و کم ترددترین جاده را صفی آباد -گراتی و بالعکس اعلام و اظهارکرد: بیشترین سهم تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای چمن بید - گرمه و میامی - گرمه (گرمه) ثبت شد.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات پلاکهای ثبت شده در دوربینهای پلاک خوان، به ترتیب بیشترین تردد از مبدا استانی خراسان رضوی، تهران، گلستان، مازندران در محورهای برون شهری استان خراسان شمالی مشاهده شده است.