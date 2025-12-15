قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد تومانی نماینده شرکت «آرامیس خودرو البرز» با ۴۰۰ شاکی خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بابایی در تشریح نحوه فعالیت متهم گفت: وی ابتدا به عنوان بازاریاب و سپس نماینده شرکت «آرامیس خودرو البرز» - که فعالیت اصلی آن در استان البرز متمرکز بوده - در شهرستان تاکستان فعالیت می‌کرد. متهم در ادامه، بدون ثبت شخصیت حقوقی جدید، به صورت شخصی اقدام به انعقاد قرارداد‌های مشارکت مدنی، مضاربه و پیش‌فروش خودرو با سرمایه‌گذاران نمود و موفق به جذب سرمایه‌ای بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴۰۰ نفر شد.

این مقام قضایی افزود: شواهد پرونده و بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که فعالیت‌های وی فاقد پشتوانه اقتصادی واقعی بوده و وجوه دریافتی به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های خودرویی، صرف خرید املاک و خودرو‌های لوکس برای خود متهم و پرداخت سود‌های غیرمتعارف به سرمایه‌گذاران اولیه شده است. این شیوه عمل مصداق «تجهیز و جذب سرمایه غیرمجاز» ارزیابی می‌شود.

قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خاطرنشان کرد: این پرونده که متهم در آن به اتهام مباشرت در کلاهبرداری تحت تعقیب است، پس از اخذ آخرین اظهارات طرفین و رفع نقایص، رای قطعی آن صادر خواهد شد.