دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: عدم پوشش مطلوب تلفن همراه و خدمات اینترنتی در آزاد راه خلیج فارس باید رفع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در نشست بررسی و رفع مشکلات مرتبط با عدم پوشش مطلوب تلفن همراه و خدمات اینترنتی در آزادراه خلیج فارس افزود: آزادراه خلیج فارس یکی از مهمترین محورها در شبکه حملونقل کشور به شمار میرود و بسیاری از مسافران، رانندگان و صاحبان کسبوکار از این مسیر استفاده میکنند.
وی با اشاره به اینکه عدم بهرهمندی از خدمات ارتباطی در این محور، نارضایتیهای جدی ایجاد کرده و باید این مشکل در سریعترین زمان ممکن مورد بررسی و رفع قرار گیرد، ادامه داد: این موضوع تنها یک مشکل خدماتی نیست، بلکه به بحث حفظ ایمنی و امنیت مسافران در طول مسیر نیز بهطور مستقیم مربوط است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با اشاره به نقش خدمات مطلوب ارتباطی در کاهش آسیبهای احتمالی و چالشهای موجود برای مسافران، گفت: دسترسی نداشتن به تلفن همراه و اینترنت، نه تنها تأثیرات روانی و اجتماعی منفی بر مردم در هنگام سفر دارد، بلکه در مواقع ضروری، نظیر حوادث رانندگی و مسائل پزشکی یا ایمنی، میتواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. دستگاههای مسئول باید برای رفع این مشکل با تمرکز و جدیت کامل و بدون تعلل عمل کنند.