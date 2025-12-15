جلسه بررسی تغییر کاربری اراضی و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز با محوریت تبیین نحوه ارائه خدمات آب، برق و گاز به ساخت‌وساز‌های شهری و روستایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛این جلسه به ریاست صمدی، فرماندار چهاربرج و با حضور اعضای مرتبط و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تشکیل شد و در آن راهکار‌های تشدید نظارت، پیشگیری و برخورد قانونی با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های خدمات‌رسان در ارائه خدمات زیربنایی صرفاً به ساخت‌وساز‌های مجاز و دارای پروانه تأکید شد و مقرر گردید با هرگونه تخلف در زمینه تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و تصرف منابع طبیعی، مطابق با قوانین و مقررات برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد.

فرماندار چهاربرج در این جلسه با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، نظارت مستمر و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول را عامل مؤثر در جلوگیری از گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز دانست و بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات این جلسه تأکید کرد.