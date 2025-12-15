پخش زنده
بخش مراقبتهای ویژه و مراقبتهای ویژه قلبی (آی. سی. ی؛ و سی. سی. یو) در بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) باخرز راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان باخرز گفت: یکی از نیازهای مبرم این بیمارستان، بخشهای مراقبتهای ویژه و مراقبتهای ویژه قلبی بود که با ظرفیت چهار تخت در این مرکز درمانی راهاندازی شد.
جواد آفریدون افزود: هر یک از بخشهای ICU و CCU دارای دو تخت بستری هستند که اعتباری دو میلیارد تومانی راه اندازی آنها را دانشگاه علوم پزشکی مشهد تامین کرده است.
او ادامه داد: بخشهای ICU و CCU از مهمترین بخشهای بیمارستانی هستند که در آن بیماران با وضعیت عمومی بحرانی به طور لحظهای و شبانهروزی از لحاظ نیازهای حیاتی، دارویی و درمانی پایش میشوند و حمایتهای پزشکی برای آنها صورت میگیرد.
آفریدون بیان کرد: همچنین یک پزشک متخصص قلب و عروق به همراه تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماریهای قلبی برای بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) باخرز جذب شده است.
وی تصریح کرد: هم اینک این بیمارستان دارای ۴۴ تخت فعال و بخشهای درمانی شامل اورژانس، زایشگاه، سونوگرافی، اتاق عمل، اطفال، داخلی، دیالیز و آزمایشگاه تشخیص طبی است.
بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) در مساحت ۱۷ هزار مترمربع، با سه هزار و ۷۰۰ متر مربع زیربنا در سال ۱۳۹۷ به بهرهبرداری رسید.