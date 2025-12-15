رئیس بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکین شرکت گاز آذربایجان‌غربی از انتخاب این استان به‌همراه چهار استان دیگر به‌عنوان پایلوت اجرای طرح «پایش هوشمند مصرف گاز» در ادارات و ارگان‌های دولتی، مدارس و مساجد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارژنگ جوانشیر گفت: طرح پایش هوشمند مصرف گاز، فاز دوم مصوبه شورای اقتصاد کشور در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی است که پس از اجرای موفق فاز نخست، اکنون در دستور کار قرار گرفته است. فاز اول این طرح مربوط به بهینه‌سازی و عایق‌کاری موتورخانه‌ها بود که آذربایجان‌غربی در اجرای آن جزو استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، پایش دقیق و مستمر مصرف گاز ساختمان‌های مشمول انجام می‌شود و در صورتی که مصرف‌کنندگان فراتر از ابلاغیه‌های مربوط به دمای رفاه اقدام به مصرف گاز کنند، مطابق ضوابط، گاز آنها قطع خواهد شد.

رئیس بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکین شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: تاکنون ۵۵ دستگاه پایش هوشمند در ساختمان‌های ادارات استان نصب شده است که از این تعداد، ۳۴ دستگاه در موتورخانه‌های ساختمان‌های شرکت گاز استان و مابقی در سایر ادارات نصب شده‌اند.

جوانشیر ادامه داد: برنامه‌ریزی شرکت گاز آذربایجان‌غربی بر این است که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از سوی شرکت ملی گاز ایران، تعداد دستگاه‌های نصب‌شده به ۵۰۰ دستگاه افزایش یابد تا تمامی ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی، مدارس و مساجدی که موتورخانه‌های آنها پیش‌تر توسط شرکت گاز بهینه‌سازی شده‌اند، به سامانه‌های پایش هوشمند مجهز شوند.

وی با تأکید بر هزینه‌های انجام‌شده در فاز نخست طرح خاطرنشان کرد: شرکت گاز سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای بهینه‌سازی موتورخانه‌ها انجام داده است و در فاز دوم، لازم است دستگاه‌های دولتی همکاری لازم را برای نصب دستگاه‌های پایش هوشمند داشته باشند؛ چرا که اجرای این طرح بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد کشور بوده و یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود.