به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص کیفیت هوا امروز دوشنبه ۲۴ آذر در آبادان با ۱۶۲، خرمشهر با ۱۵۵، ماهشهر با ۱۵۳، سوسنگرد با ۱۵۳، هویزه با ۱۵۳، اهواز با ۱۵۲، دزفول با ۱۵۲ و شوشتر با ۱۵۱ ثبت شده که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های لالی ۱۴۱، اندیمشک ۱۳۱، شادگان ۱۲۶، بهبهان و ملاثانی ۱۲۳، آغاجاری ۱۲۲ و شوش ۱۲۱ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که بیانگر وضعیت نارنجی و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی است.

بر اساس این گزارش، طی این مدت کیفیت هوا در شهر‌های هفتکل ۹۵، باغملک ۸۶، رامشیر ۷۸، رامهرمز ۶۵ و مسجدسلیمان ۵۸ میکروگرم بر متر مکعب بوده که در محدوده قابل قبول و سالم قرار دارد.