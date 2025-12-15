به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در تشریح عملکرد مراجع قضائی و زندان‌های استان در اجرایی کردن طرح پایش اظهار کرد: در بازه زمانی یکم آبان تا بیست‌ودوم آذر در مجموع ۲۹۸۸ نفر از زندانیان با تشخیص مراجع ذی‌صلاح از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند.

وی با تشریح این ارفاقات قانونی افزود: بیشترین میزان بهره‌مندی مربوط به مرخصی با ۱۷۹۲ نفر و مرخصی منجر به آزادی با ۴۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط بوده است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: ۵۳۶ نفر مشمول تخفیف مجازات شدند و زمینه عفو ۱۳۷ نفر نیز فراهم شده و سایر ارفاقات قانونی اعطایی شامل ۷۴ مورد پابند الکترونیکی، ۳۴ مورد آزادی مشروط و ۱۹ مورد تعلیق مجازات بوده است.

دهقانی گفت: این آمار نشان‌دهنده تلاش مستمر مدیران قضائی، قضات شعب و ناظر زندان و دوایر اجرای احکام، مدیران، کارکنان و مددکاران زندان‌های استان در اجرای طرح و اعمال سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و فراهم‌سازی زمینه اصلاح و بازپروری زندانیان بوده است.