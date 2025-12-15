پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی از مقاوم سازی بیش از ۹۳ هزار واحد روستایی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی در دیدار با سلام ستوده نماینده مردم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی با تعریف نقشه راه بنیاد مسکن در شهرستان مهاباد بر موضوعاتی، چون طرح هادی، مسکن شهری و مسکن روستایی اشاره کرد و افزود: بنیاد مسکن با تمام توان به دنبال محرومیت زدایی در مناطق مختلف استانی است و از این رو در حوزه مسکن به دنبال مقاوم سازی و ارتقا سطح مقاوم سازی ساختمانها در مقابل بلایای طبیعی است.
مقدم در خصوص مقاوم سازی روستایی نیز گفت: از ابتدا تاکنون ۱۳۰ هزار و ۷۳۶ متقاضی به بانک معرفی شده که بیش از ۱۲۱ هزار از آن به قرارداد بانکی تبدیل شد و تاکنون ۱۰۳ هزار و ۵۴۱ واحد منجر به پایانکار شده و از این تعداد ۹۳ هزار و ۴۲۱ واحد روستایی مقاوم سازی شدهاند که در نهایت نشان از آمار ۳۷ درصدی مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی استان است.
ستوده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن خواستار توجه ویژه به شهرستان مهاباد شد و گفت: مهاباد یکی شهرهای نیاز به توسعه جنوب استان است که مردم پویای آن نیز در طرحهای بنیاد مسکن بسیار فعال هستند در مشارکت استقبال میکنند که ما نیز در کنار این مردم آماده همکاری جهت ارتقا شاخصهای طرح هادی و مقاوم سازی مسکن روستایی هستیم.