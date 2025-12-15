مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای ۵۰۷ کیلومتر روکش آسفالت در هشت ماه گذشته در سطح محور‌های استان برای ارتقای ایمنی و کیفیت راه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جلال‌زاده از اقدامات گسترده برای ارتقای ایمنی و کیفیت راه‌های استان خبر داد و گفت: در این رابطه در هشت ماه گذشته، روکش آسفالت ۵۰۷ کیلومتر از محور‌های استان انجام شده که این اقدام نقش مؤثری در افزایش طول عمر جاده‌ها، کاهش تصادفات و ارتقای رضایت‌مندی رانندگان و مسافران خواهد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: همچنین، ۱۳۷ کیلومتر درزگیری نیز در محور‌های مختلف استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی جاده‌ها افزون بر کاهش حوادث جاده‌ای موجب تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه درون استانی و بهبود شرایط ترانزیت و جابجایی بار و مسافرمی شود.