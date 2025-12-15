در نشست نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس با مسئولان استانی، مقرر شد سهمیه سوخت آذرماه کشاورزان ذخیره و به فصل بهار اضافه شود تا از اتلاف این سهمیه جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نشست ویژه بررسی مشکلات تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی با حضور دکتر نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ارشد استانی، روز شنبه ۲۲ آذرماه در دفتر نمایندگی برگزار شد.

در این جلسه که رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی حضور داشتند، چالش‌های مربوط به تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت.

نادرقلی ابراهیمی در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و حمایت عملی از کشاورزان شد.

بر اساس یکی از مصوبات مهم و فوری این نشست، مقرر شد سهمیه سوخت آذرماه کشاورزان ذخیره شود؛ به‌طوری‌که کشاورزان در صورت عدم ثبت‌نام یا عدم استفاده، بتوانند سهمیه خود را برای دریافت در فصل بهار ۱۴۰۵ حفظ کنند.

همچنین مقرر شد اتاق اصناف کشاورزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی سازمان جهاد کشاورزی، این تصمیم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاع تمامی کشاورزان برساند.

این نشست در پی دیدار مستقیم جمعی از کشاورزان با نماینده مردم اراک در مجلس و با هدف پیگیری فوری مطالبات آنان برگزار شد