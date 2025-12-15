پخش زنده
امروز: -
مجموعه هی «دیمیتری»، «دستچین»، مستند «اتومبیل: رانندگی و سقوط» و «افسانه سامبونگ»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه پویا «دیمیتری»، را هر روز ساعت ۱۲:۴۵ پخش میکند.
این مجموعه درباره پرنده کوچکی است که پس از جدایی از پدر و مادرش مجبور است بر ترسهایش غلبه کند.
دستچین»، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا پخش میشود.
این مجموعه طنز، درباره جوانی است که در آستانه برگزاری مراسم ازدواجش با مجموعهای از اتفاقات پیشبینینشده مواجه میشود.
«اتومبیل: رانندگی و سقوط»، امروز و فردا ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش میشود.
بررسی پیدایش و رشد صنعت خودروسازی در جهان موضوع این مستند است.
«افسانه سامبونگ»، از ۲۵ آذر، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش میشود.
این مجموعه داستان پژوهشگر جوانی است که برای نجات مردم در برابر فرمان امپراتور برای ساخت یک معبد میایستد.