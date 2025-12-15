پخش زنده
امروز: -
بارشها در خراسان جنوبی ادامه دارد و دمای هوا کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سامانه بارشی در خراسان جنوبی همچنان فعال بوده و ایستگاههای درمیان با ۵ میلیمتر، زهری، اسدیه و آبیز با ۴ میلیمتر و گزیک و حجتآباد با ۳ میلیمتر بارش بیشترین میزان بارش را داشتهاند. همچنین، ایستگاههای کلاته گاویج، خلف، مود، آلنگ، چاه دراز، حاجیآباد و قهستان بارشهای کمتری را گزارش کردهاند.
لطفی افزود: بر اساس الگوهای نقشههای هواشناسی، تا اواخر هفته وضعیت جوی استان ناپایدار خواهد بود. افزایش ابر، وزش باد شدید موقت و رگبار و رعد و برق در برخی نقاط استان پیشبینی میشود.
وی گفت: امروز بارشها بهطور پراکنده در شرق و جنوب شرق استان ادامه خواهد داشت و از فردا، ناپایداریها تقویت میشود و بهطور تدریجی تا جمعه با گسترش این وضعیت، وقوع روانآبها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی افزود: همچنین احتمال بارش تگرگ، تشکیل مه در مناطق مستعد و بارش برف از پنجشنبه تا یکشنبه آینده در مناطق سردسیر استان وجود دارد.
لطفی گفت: کاهش دما از فردا آغاز میشود و این کاهش دما از روز جمعه تا اوایل هفته آینده محسوس خواهد بود که احتمال وقوع یخبندان شبانه در منطقه را افزایش میدهد.
کارشناس هواشناسی، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی روز گذشته از مردم خواست در ترددهای جادهای احتیاط کنند و با توجه به پیشبینی وقوع سیلاب، ترمیم و تقویت دیواره بندسارها و سیلبندها، همچنین پاکسازی جویها و کانالها ضروری است.
سردترین ایستگاه استان در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه سهقلعه با دمای منفی ۲ درجه و ایستگاههای دهسلم و بندان با دمای ۲۴ درجه گرمترین گزارش شدهاند و در مرکز استان نیز تغییرات دمایی بین ۱ و ۱۵ درجه ثبت شده است.