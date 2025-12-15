به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هوشنگ بازوند به منظور بررسی روند اجرایی زیرساخت‌های حمل و نقل به استان سفر کرد و در نشست استانداری با تاکید بر نقش تعیین کننده مدیران استانی در تکمیل پروژه‌های عمرانی گفت: به منظور تسریع در روند احداث پروژه‌های کلیدی در استان‌ها باید ضمن اولویت‌بندی نسبت به بسیج همگانی مسئولان استانی اقدامت لازم صورت گیرد.

وی محور بجنورد - سنخواست را یکی از مسیر‌های مهم و حیاتی برای استان دانست و گفت: این پروژه در سال‌های گذشته، علیرغم اهمیت بالا، همواره از دایره اولویت‌های اعتباری خارج ماند و همین موضوع باعث توقف‌های طولانی در اجرای آن شد.

وی اعلام کرد: به منظور تسریع در عملیات اجرایی این محور کلیدی تأمین منابع مورد نیاز در اولویت قرار دارد و بنابراین پروژه از نظر مالی بن‌بست ندارد.

وی با تأکید بر انضباط مالی در اجرای پروژه‌ها افزود: ما اجازه نداریم حتی یک ریال از اعتبار این پروژه را به مسیر دیگری منتقل کنیم و منابع این محور صرفاً برای همین پروژه و در بخش‌های مشخص مشاوره، ارزیابی و پرداخت به پیمانکار هزینه می‌شود.

بازوند گفت: اصلاح فرآیند تخصیص منابع، پرهیز از توزیع پراکنده اعتبارات، فعال‌سازی ظرفیت پیمانکاران توانمند و استفاده هدفمند از روش‌های نوین تأمین مالی از جمله اوراق و مشارکت‌های اجرایی، از مهم‌ترین برنامه‌ها برای شتاب‌بخشی به احداث پروژه‌ها است.