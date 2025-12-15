هفته چهاردهم فوتبال بوندسلیگای آلمان با توقف بایرن مونیخ، دورتموند و پیروزی پرگل اشتوتگارت به پایان رسید.

پایان هفته ۱۴ فوتبال بوندسلیگای آلمان؛ توقف دورتموند، بایرن از شکست گریخت

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

فرایبورگ ۱ - ۱ بوروسیا دورتموند (گل‌های دورتموند: رامی بن سبعینی در دقیقه ۳۱)

بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس (گل‌های بایرن: کارل لنارت در دقیقه ۲۹ و هری کین ۸۷)

وردربرمن ۰ - ۴ اشتوتگارت

- در جدول بایرن مونیخ با ۳۸ امتیاز در صدر است و تیم‌های ار بی لایپزیش و بوروسیا دورتموند با ۲۹ و بایرلورکوزن با ۲۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند.