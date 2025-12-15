

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر مؤسسه خیریه محبان ثارالله شیراز گفت: هزار بسته معیشتی و ۵۰۰ بسته یلدایی میان نیازمندان فارس توزیع می‌شود

حجت الاسلام ثارالله زارع گفت: هزار بسته معیشتی در قالب طرح کمک مؤمنانه و ۵۰۰ بسته ویژه شب یلدا میان خانواده‌های نیازمند، فردا توزیع می‌شود.

حجت‌الاسلام زارع ادامه داد: موسسه خیریه محبان ثارالله شیراز در سه تا چهار سال اخیر، این روند به صورت منظم ادامه داشته و در مجموع، بیش از ۲۸ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شده است.