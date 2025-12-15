پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: اجرای طرح مسکن استیجاری با هدف تأمین مسکن اولیه زوجهای جوان دراستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، پیمان آرامون با بیان اینکه بخشی از نیاز مسکن گروههای هدف میتواند از طریق این طرح پاسخ داده شود، افزود: در قالب مسکن استیجاری، واحدهای مسکونی در اختیار زوجهای جوان واجد شرایط قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه این طرح بر اساس ابلاغ وزارت راه و شهرسازی اجرایی میشود، تصریح کرد: در مرحله نخست، ۱۰۰ واحد مسکونی در سطح استان شناسایی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهارداشت: این واحدها با متراژ ۷۰ تا ۸۰ مترمربع بهزودی خریداری میشود و با انجام این مرحله، طرح مسکن استیجاری وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
آرامون با اشاره به روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن دراستان، گفت: اجرای این طرحها بهصورت روزانه رصد و پایش میشود تا هیچگونه وقفهای در روند ساخت و تحویل واحدها ایجاد نشود.
وی تأکید کرد: همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی درآمادهسازی زیرساختهای لازم در سایتهای نهضت ملی مسکن، نقشی کلیدی در تسریع اجرای طرحها دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با بیان اینکه تحقق اهداف نهضت ملی مسکن نیازمند همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است، اضافه کرد: این همکاری میتواند زمینهساز برداشتن گامهای مؤثرتر دراجرای این طرح ملی شود. آرامون همچنین از اجرای طرحهای آمادهسازی در بیش از هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف فراهمسازی بستر لازم برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در حال انجام است.