به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، پیمان آرامون با بیان اینکه بخشی از نیاز مسکن گروه‌های هدف می‌تواند از طریق این طرح پاسخ داده شود، افزود: در قالب مسکن استیجاری، واحد‌های مسکونی در اختیار زوج‌های جوان واجد شرایط قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این طرح بر اساس ابلاغ وزارت راه و شهرسازی اجرایی می‌شود، تصریح کرد: در مرحله نخست، ۱۰۰ واحد مسکونی در سطح استان شناسایی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اظهارداشت: این واحد‌ها با متراژ ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به‌زودی خریداری می‌شود و با انجام این مرحله، طرح مسکن استیجاری وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

آرامون با اشاره به روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن دراستان، گفت: اجرای این طرح‌ها به‌صورت روزانه رصد و پایش می‌شود تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند ساخت و تحویل واحد‌ها ایجاد نشود.

وی تأکید کرد: همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی درآماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در سایت‌های نهضت ملی مسکن، نقشی کلیدی در تسریع اجرای طرح‌ها دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه تحقق اهداف نهضت ملی مسکن نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است، اضافه کرد: این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز برداشتن گام‌های مؤثرتر دراجرای این طرح ملی شود. آرامون همچنین از اجرای طرح‌های آماده‌سازی در بیش از هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف فراهم‌سازی بستر لازم برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در حال انجام است.