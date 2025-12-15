فرماندار مهریز: با توجه به قرار گرفتن مهریز در محدوده ممنوعه و آلاینده، توسعه صنایع آلاینده در دستور کار نیست و تمرکز اصلی بر جذب صنایع های‌تک، کم‌آب‌بر و غیرآلاینده مطابق با اسناد بالادستی و سیاست‌های استان یزد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عسکرزاده گفت: شهرستان مهریز، در حال حاضر دارای هفت شهرک و ناحیه صنعتی فعال است که حدود ۲۷۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک در آنها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این واحد‌ها در حوزه‌هایی نظیر کاشی و سرامیک، فولاد و سایر صنایع تولیدی مشغول به کار بوده و نقش مهمی در ارائه خدمات صنعتی و ایجاد اشتغال دارند.

فرماندار مهریز گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۶۱ درصد از شاغلان شهرستان مهریز در بخش صنعت فعالیت می‌کنند و مابقی نیز در سایر حوزه‌های اقتصادی مشغول به کار هستند. عسکرزاده تأکید کرد با توجه به قرار گرفتن مهریز در محدوده ممنوعه و آلاینده، توسعه صنایع آلاینده در دستور کار نیست و تمرکز اصلی بر جذب صنایع های‌تک، کم‌آب‌بر و غیرآلاینده مطابق با اسناد بالادستی و سیاست‌های استان یزد خواهد بود.

وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی نیز شهرستان مهریز از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. در حال حاضر حدود هفت هزار هکتار باغ پسته در سطح شهرستان وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها در دهستان‌های منطقه قرار گرفته‌اند و سایر باغات نیز در نقاط مختلف شهرستان و حتی محدوده شهری فعال هستند.

فرماندار مهریز گفت: همچنین مهریز در بخش دامپروری یکی از شهرستان‌های شاخص استان یزد به شمار می‌رود، به‌طوری‌که حدود ۲۵ درصد شیر استان یزد توسط دامداری‌های این شهرستان تأمین می‌شود. وجود واحد‌های بزرگ دامپروری، از جمله چهار مجموعه مگافارم با بیش از پنج هزار رأس دام سنگین در هر واحد، نقش مهمی در تولید شیر و گوشت قرمز و تأمین نیاز‌های استان ایفا می‌کند.

عسکرزاده با اشاره به این ظرفیت‌ها، بر ادامه حمایت از توسعه متوازن صنعت پاک، کشاورزی و دامپروری تأکید کردند و این بخش‌ها را محور اصلی رشد اقتصادی و اشتغال پایدار منطقه دانستند.