وزیر نفت با اعلام اینکه تا پایان امسال احداث و راه‌اندازی بیش از هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز هدف‌گذاری شده است، گفت: توسعه شبکه انتقال گاز نقش بسزایی در تقویت امنیت و پایداری انرژی کشور به‌ویژه در شرایط پیک مصرف دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد با اشاره به اقدام‌های وزارت نفت در تقویت زیرساخت‌های شبکه انتقال گاز اظهار کرد: با تلاش کارکنان صنعت نفت به‌ویژه شرکت ملی گاز ایران و با اتکا بر توانمندی‌های پیمانکاران و بهره‌گیری از تجهیزات و کالای ساخت داخل، تا پایان امسال احداث و راه‌اندازی بیش از هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز هدف‌گذاری شده است.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های انتقال و تقویت پایداری شبکه گاز از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت نفت دولت چهاردهم است که با جدیت در برنامه‌های اجرایی این وزارتخانه قرار دارد.

وزیر نفت به تسریع توسعه و تکمیل خط لوله‌های جدید انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار اشاره و بیان کرد: خطوط لوله نقش بسزایی در تقویت امنیت انرژی کشور دارند و این اقدام‌ها زیرساخت‌های تأمین انرژی داخلی را محکم‌تر می‌کنند.

پاک‌نژاد گفت: راه‌اندازی بیش از ۳۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز در کریدور غرب و جنوب غربی کشور، تکمیل و بهره‌برداری از بیش از ۱۷۰ کیلومتر خط لوله در استان‌های شمالی کشور، افزایش ظرفیت انتقال گاز به استان اردبیل و افزایش پایداری خطوط انتقال گاز در شمال‌غرب کشور با احداث بیش از ۵۰ کیلومتر خط لوله چلوند- اردبیل و تکمیل و راه‌اندازی ۱۵۴ کیلومتر خط لوله انتقال گاز در جنوب استان سیستان ازجمله اقدام‌های وزارت نفت در توسعه زیرساخت‌های ارتقای انتقال گاز است.