پخش زنده
امروز: -
۱۱۰ کیلوگرم فرآوردههای خام دامی پروتئینی غیرقابل مصرف از یک فروشگاه زنجیرهای در شهرستان سبزوار کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سبزوار گفت: در جریان نظارتهای بهداشتی مستمر کارشناسان نظارت شبکه دامپزشکی سبزوار، این مقدار فرآورده خام دامی شامل گوشت قرمز، گوشت بوقلمون، ران مرغ، کلهپاچه و سیرابی بستهبندیشده که تاریخ مصرف آنها پایان یافته بود، شناسایی و ضبط شد.
دکتر براتالله زیدآبادی با تأکید بر اهمیت سلامت و امنیت غذایی شهروندان افزود: این فرآوردهها بهدلیل انقضای تاریخ مصرف، غیرقابل عرضه و مصرف تشخیص داده و طبق ضوابط بهداشتی از چرخه مصرف انسانی خارج شدند.
او تصریح کرد: در این خصوص، پرونده قضایی برای واحد متخلف تشکیل و برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی ارسال شد.
این مسئول تاکید کرد: نظارتهای بهداشتی بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی بهصورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف که سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازد، به طور جدی برخورد قانونی میشود.