به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالهی در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه بارش‌های پیشرو استان به صورت فراگیر خواهد بود و تا پایان هفته ادامه دارد، افزود: بیشترین فعالیت این سامانه بارشی در شرق استان از جمله بهبهان، صیدون، بندر امام خمینی، هندیجان، ایذه و باغملک می‌باشد.

وی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی در این زمینه بیان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای بارندگی‌های پیشرو انجام شده است و تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمت رسان در آماده باش قرار دارند و از تمامی شهروندان درخواست می‌شود از سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند و از نزدیک شدن به مسیر رودخانه و مسیل‌ها جلوگیری کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان همچنین از مسدود نبودن مسیر‌های شهری و روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: بیشتر مسیر‌های عشایری باز می‌باشند و تلاش برای بازگشایی برخی محور‌ها ادامه دارد.